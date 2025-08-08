Esposte al sole, Nas sequestrano 150.000 bottiglie d’acqua
Ciò provoca degradazione della plastica, con rilascio di sostanze chimiche nell'acqua potenzialmente dannose per la salute
Carabinieri del Nas di Catania, nell’ambito di controlli nell’area dei paesi etnei, hanno posto a sequestro amministrativo due depositi di acque minerali che tenevano dei bancali con le bottiglie esposte al sole e alle alte temperature e per le carenze igienico sanitarie strutturali. Sono state sequestrate, complessivamente, circa 150.000 bottiglie d’acqua minerale e segnalati alle competenti autorità giudiziaria e sanitaria i titolari delle attività commerciali.
I carabinieri del Nas ricordano che l’esposizione al sole provoca degradazione della plastica, con rilascio di sostanze chimiche nell’acqua potenzialmente dannose per la salute e che il calore favorisce la proliferazione di alghe e batteri nell’acqua, alterandone sapore e qualità.