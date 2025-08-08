Apertura

Dramma a Brescia, studentessa agrigentina muore a 23 anni: stroncata da malore in casa

Giada Sambito, 23 anni, di Palma di Montechiaro, è stata stroncata da una crisi respiratoria mentre si trovava in casa: le mancavano 4 materie alla laurea

Dramma a Brescia. Una studentessa di Palma di Montechiaro – Giada Sambito – è morta in seguito ad una crisi respiratoria accusata nella giornata di domenica mentre si trovava nella sua abitazione. Aveva appena 23 anni.

Giada, originaria di Palma di Montechiaro, si era trasferita a Brescia (dove lavora il padre) ma studiava a Camerino. Le mancavano soltanto quattro materia per coronare il suo sogno e conseguire la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche. La salma, dopo l’esame autoptica, è stata restituita ai familiari. Questa mattina Giada ha fatto ritorno nella sua Palma di Montechiaro per l’ultimo saluto.

L’Università di Camerino si stringe intorno alla famiglia e ha dedicato un pensiero per la giovane studentessa, parte attiva del mondo universitario: “Il rettore e la comunità universitaria si stringono con commozione e affetto intorno alla famiglia di Giada – è il messaggio di Unicam –, conosciuta e stimata per il suo impegno, la sua energia e il suo sorriso. In questo momento di dolore mancano le parole, resta il silenzio del rispetto e la vicinanza più sincera a chi l’ha amata”.

