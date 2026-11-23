Il deputato di Fdi Calogero Pisano è stato sospeso dal partito in via cautelare, alla luce della richiesta di arresti domiciliari inoltrata alla Giunta per le autorizzazioni della Camera dal Tribunale di Agrigento. Lo apprende l’Adnkronos da fonti di via della Scrofa. A carico di Pisano le accuse di peculato, riciclaggio e malversazione. In settimana, assicurano le stesse fonti, il deputato sarà espulso dal gruppo Fdi della Camera.