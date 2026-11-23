“Sei mesi fa è stato nominato il nuovo cda dello IACP di Agrigento nella persona dell’Avv. Pietro Medici come Presidente e me come componente. Fin dal primo giorno il quadro che mi si è presentato davanti è apparso estremamente complesso e critico”, dichiara Gioacchino Zarbo che presenta le azioni messe in campo: ” l’istituto vive esclusivamente grazie alle entrate derivanti dai canoni di locazione. Negli ultimi anni, tuttavia, gli incassi si sono ridotti a meno del 50% del dovuto, mettendo a dura prova la tenuta dell’ente e la sua capacità di intervenire sul patrimonio immobiliare. Nonostante queste difficoltà negli ultimi 6 mesi il nuovo CDA ha impresso una svolta decisa, avviando una serie di iniziative concrete per il recupero delle morosità e il ripristino delle regole e della legalità a tutti i livelli. Abbiamo costituito un pool di avvocati, continua Zarbo, che sta già procedendo con l’invio di lettere di messa in mora qualora non dovessero arrivare risposte concrete e piani di rientro agevolati da condizioni favorevoli, da parte degli inquilini morosi, saremo costretti ad avviare le procedure di sfratto. Parallelamente alla linea del rigore, stiamo portando avanti un’importante operazione di ascolto e riorganizzazione interna. Nonostante gli organici ridotti, sottolinea Zarbo, stiamo lavorando con la creazione di Gruppi ispettivi per raggiungere direttamente a casa gli inquilini e conoscere direttamente le loro opinioni. Vogliamo dialogare con loro e far comprendere l’importanza di versare il canone, soprattutto considerando che in moltissimi casi si parla di cifre irrisorie intorno a 50 euro al mese. Recuperare queste risorse è vitale, significa poter finanziare finalmente quegli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria indispensabili per migliorare le condizioni igienico sanitarie degli edifici e la qualità della vita a chi vi abita. L’obiettivo è chiaro, riportare la legalità in contesti dove, per troppi anni, è stata quasi sconosciuta. In questo percorso complesso e delicato, un ringraziamento particolare va dato al Direttore Generale, la Dott.ssa Antonella Siragusa, che ci guida quotidianamente con competenza e disponibilità, attenzionando e curando i rapporti con i dipendenti, e il Pres. Pietro Medici. I numeri del nostro patrimonio raccontano la portata della sfida: lo IACP di Agrigento, continua Zarbo, gestisce circa 7500 alloggi in tutta la provincia di Agrigento da Santa Margherita Belice a Licata, di questi il 30% risulta occupato abusivamente e, dato ancor più allarmante, circa la metà degli occupanti è ad oggi completamente sconosciuta all’ente. Per porre fine a questa zona d’ombra, il Cda ha istituito appositi gruppi ispettivi che hanno già iniziato a visitare gli alloggi su tutto il territorio provinciale per eseguire un censimento puntuale e definitivo. Rispettare le regole e pagare, conclude Gioacchino Zarbo, sono l’unico modo per garantire case sicure e dignitose e decorose”.