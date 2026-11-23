“Certamente spetta alla magistratura accertare reati e le responsabilità penali. Ma non si può non accorgersi come l’infinita sequela di scandali e indagini che toccano il centrodestra agrigentino, in ultimo la richiesta di arresti domiciliari per il deputato di Fratelli d’Italia Pisano, ci mostrino un uso del potere e delle istituzioni per interessi personali spesso illeciti. Il tutto nell’imbarazzato e imbarazzante silenzio delle forze politiche della destra nazionale e regionale”. Lo dichiara la deputata siciliana del PD Giovanna Iacono. “È una situazione- continua la dem – alimentata anche dal criminogeno sistema dei contributi a pioggia che, ancora oggi, sembrano l’unico vero collante e interesse del governo Schifani”. “Per troppi anni Agrigento, anziché essere valorizzata, è stata sfruttata e spremuta con le risorse utilizzate per favorire clientele e utilità personali. Anche per questo dobbiamo aumentare gli sforzi per rompere questo sistema, targato centrodestra, che umilia e impoverisce le comunità e la Sicilia tutta”, conclude Iacono.