Una mattinata all’insegna della memoria storica, dell’impegno civile e della grande letteratura ha animato oggi, 23 novembre, l’Aula Magna del Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento, guidato dalla Dirigente Scolastica Marika Helga Gatto. Gli studenti delle classi dell’ultimo anno hanno preso parte a un appuntamento di alto valore formativo inserito nel Progetto Lettura per l’a.s. 2026/2027 — coordinato dalle professoresse Caterina Parisi, Carmelina Romei e Alessandra Siracusa — che ha visto come ospite d’eccezione la scrittrice Sara Rattaro, autrice del romanzo “Il vestito di mia madre. Storia di Teresa Mattei, antifascista”. Ad accogliere l’ospite, regalando fin da subito un momento di forte impatto emotivo all’intera platea, sono state le note di Bella Ciao, intonate dagli studenti Claudia Ballarò e Andrea Porrello della classe V AM. Subito dopo, la Preside Marika Helga Gatto ha rivolto i suoi saluti istituzionali sottolineando con forza “l’importanza e l’estrema attualità dei valori della resistenza”. La Dirigente ha inoltre ricordato la consolidata tradizione dell’istituto agrigentino nel celebrare le ricorrenze civili più significative — a partire dall’imminente Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre — con l’obiettivo di offrire ai giovani e all’intera cittadinanza modelli positivi e concreti di coraggio e autodeterminazione.

Durante la presentazione, Sara Rattaro ha ripercorso la straordinaria parabola umana e politica di Teresa Mattei: dalla ribellione sui banchi di scuola nella Firenze del 1938, quando a soli diciassette anni fu espulsa per essersi opposta alle leggi razziali, alla lotta clandestina come staffetta partigiana con il nome di battaglia “Chicchi”, fino a diventare la più giovane donna eletta all’Assemblea Costituente. Un racconto intenso che ha ricordato alle nuove generazioni come i diritti e la libertà non siano mai conquiste definitive, ma valori da difendere quotidianamente.

Il dialogo con l’autrice ha visto i maturandi protagonisti attivi: al termine dell’intervento, infatti, Sara Rattaro ha risposto con grande disponibilità alle numerose domande degli studenti, dando vita a un confronto autentico e appassionato. Prima dei saluti conclusivi, i rappresentanti degli studenti, Sofia Arnone (classe III A) e Andrea Porrello (classe V AM), hanno rivolto all’autrice un sentito discorso di ringraziamento a nome di tutta la comunità scolastica, evidenziando quanto testimonianze come quella di Teresa Mattei siano fondamentali per chi si appresta ad affrontare il futuro da cittadino consapevole. La mattinata si è infine chiusa con il tradizionale firmacopie, accompagnato dalle note di La storia siamo noi di Francesco De Gregori: una colonna sonora simbolica a suggello di una giornata che ha lasciato un segno profondo nella comunità dell'”Empedocle”.