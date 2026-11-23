“Si aggrava ancora il quadro sconcertante che caratterizza i partiti del centrodestra in Sicilia: oggi alla lunga serie di vicende giudiziarie si aggiunge la richiesta di arresto avanzata dalla procura di Agrigento nei confronti del deputato nazionale di Fratelli d’Italia Calogero Pisano per le gravi accuse di peculato, malversazione e riciclaggio. Non ci stupisce che l’indagine coinvolga anche l’assessorato al Turismo della regione Sicilia. La Giunta Schifani e la maggioranza all’Ars sono già state travolte da vari scandali, si difendano pure nei processi ma, fermo restando la presunzione di innocenza sul piano giudiziario, sul piano etico e politico la situazione è sconcertante, devono andare tutti a casa. Il centrodestra lasci la Regione Sicilia, liberi le istituzioni isolate da tanto disonore”. Così i parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle eletti in Sicilia.