Mancano le autorizzazioni, salta il capodanno a Licata 

Annullato il Capodanno in piazza Progresso a Licata. Contrariamente alle attese e al programma Licata non avrà il suo concerto di fine anno in piazza.

Una nota della Questura ha certificato il mancato rilascio della licenza di polizia diffidando gli organizzatori che hanno quindi annullato l’evento. Era previsto che, mezz’ora dopo la mezzanotte, si esibisse di fronte al municipio la band Sikania, ma il concerto non ci sarà, malgrado lo sforzo da parte dell’ amministrazione comunale e degli organizzatori nel tentativo di assicurare la manifestazione.

“Va detto – è il commento di Francesco Bellia, direttore artistico di Christmas Music – che il sindaco Pino Galanti e gli uffici comunali hanno fatto davvero di tutto per evitare che il concerto saltasse, ma purtroppo non è stato possibile tenerlo”. Dunque, per Licata nessun ballo e nessun canto per l’arrivo del nuovo anno.