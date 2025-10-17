Apertura

Marianna Bello, al via il 17º giorno di ricerche

Diciassettesimo giorno di ricerche, forze dell’ordine impegnate sia nella zona del “Conzo” che in quella nei pressi dello Sport Village

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Nuova corsa contro il tempo per i soccorritori impegnati, da 17 giorni, nelle ricerche di Marianna Bello che lo scorso primo ottobre è stata travolta dalle piogge che si sono abbattute su Favara. Prima della nuova ondata di maltempo prevista per domenica, i soccorritori tenteranno di setacciare più aree possibile. Le condizioni dei terreni sono, anche oggi, proibitive: difficile che vengano usate le ruspe dei vigili del fuoco perché, dopo le forti piogge dei giorni scorsi, potrebbero restare intrappolate nel fango.

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha lanciato intanto un appello alla prudenza. “Mi hanno riferito – ha detto – che ci sarebbero persone che raccontano di aver avviato una raccolta fondi per sostenere economicamente la famiglia di Marianna Bello. Non esiste al momento alcuna raccolta autorizzata, diffidate quindi da chiunque vi chieda soldi”.

