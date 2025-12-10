Apertura

Maxi sequestro di droga a Licata, trovati 370 chili di hashish in un’abitazione

Sequestrato un ingente carico di hashish dal peso complessivo di 370 chilogrammi. In manette sono finite due persone

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Maxi sequestro di stupefacente a Licata. I poliziotti della Squadra mobile di Agrigento, insieme ai colleghi della Sezione investigativa del Servizio centrale di Palermo, hanno eseguito un blitz antidroga nel popoloso centro dell’agrigentino.

Sequestrato un ingente carico di hashish dal peso complessivo di 370 chilogrammi. In manette sono finite due persone, indagate adesso per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è stata rinvenuta all’interno di un’abitazione nella disponibilità di due soggetti. 

