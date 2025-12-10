Licata

Maxi sequestro di droga a Licata, trovati 370 chili di hashish in un’abitazione

Sequestrato un ingente carico di hashish dal peso complessivo di 370 chilogrammi. In manette sono finite due persone

Pubblicato 23 ore fa
Da Redazione

Maxi sequestro di stupefacente a Licata. I poliziotti della Squadra mobile di Agrigento, insieme ai colleghi della Sezione investigativa del Servizio centrale di Palermo, hanno eseguito un blitz antidroga nel popoloso centro dell’agrigentino.

Sequestrato un ingente carico di hashish dal peso complessivo di 370 chilogrammi. In manette sono finite due persone, indagate adesso per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è stata rinvenuta all’interno di un’abitazione nella disponibilità di due soggetti. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Patrizia Russo, no ai domiciliari per Salamone: “Disturbi compatibili con il regime carcerario”
Agrigento

Si scaglia contro medici e carabinieri al pronto soccorso, arrestato 33enne 
PRIMO PIANO

Cadavere trovato in mare, al via le operazione di recupero della salma  
Caltanissetta

Riesi ospita la presentazione di GRINS: ricerca, formazione e sviluppo al centro dell’incontro
Apertura

“Custodiva le armi del clan di Villaseta”, netturbino a processo 
Apertura

Tentato omicidio con metodo mafioso a Canicattì, condannati due fratelli 
banner italpress istituzionale banner italpress tv