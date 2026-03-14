Scoperta sala scommesse clandestina, denunciati titolare e gestore 

I Carabinieri della Stazione di Delia (Caltanissetta), unitamente a personale del NORM – Sezione Operativa della Compagnia di Caltanissetta e in stretta collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), hanno effettuato un mirato servizio di controllo del territorio volto al contrasto dell’esercizio abusivo del gioco d’azzardo. L’operazione, inserita in una più ampia pianificazione di verifiche ai centri scommesse disposta dal Comando Generale dell’Arma, ha permesso di individuare una vera e propria sala scommesse priva di qualsivoglia autorizzazione di legge, operante sotto le sembianze di un comune circolo culturale-ricreativo. L’intervento dei militari è scaturito da una attività di osservazione e monitoraggio della struttura.

Gli accertamenti esperiti hanno consentito di acclarare come il locale fosse di fatto adibito alla raccolta illegale di scommesse, avvalendosi di apparecchiature elettroniche non conformi ai regolamenti vigenti e ai protocolli del Monopolio di Stato. Al momento dell’accesso ispettivo, i Carabinieri hanno identificato quattro avventori all’interno dei locali. Uno di essi è stato sorpreso in flagranza mentre effettuava giocate su piattaforme di slot machine online, utilizzando un conto di gioco riconducibile direttamente al titolare del circolo. Al termine delle attività, il titolare del circolo ricreativo e il preposto alla gestione sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, in quanto ritenuti responsabili del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. Contestualmente, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo del terminale informatico utilizzato per le transazioni illecite e all’elevazione di gravose sanzioni amministrative.

“L’attività odierna testimonia il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della legalità e nel contrasto alle forme di criminalità economica, a presidio della sicurezza pubblica e a protezione del mercato del gioco legale”, dice l’Arma.