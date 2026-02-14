Caltanissetta

Irregolarità in un cantiere sulla ss117 bis a Gela, i controlli della Polstrada e dell’Ispettorato del lavoro

Contestate diverse irregolarità afferenti alla segnalazione, alla messa in sicurezza del cantiere stradale, alla predisposizione dei presìdi e alle procedure di emergenza, compreso il primo soccorso.

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Proseguono in provincia di Caltanissetta i controlli della Polizia di Stato finalizzati alla tutela della sicurezza della circolazione e alla prevenzione delle irregolarità nei cantieri stradali. Gli agenti della Polizia stradale e i funzionari dell’Ispettorato nazionale del lavoro hanno effettuato un accesso ispettivo amministrativo in un cantiere temporaneo sulla strada statale 117 bis a Gela. Al termine del controllo sono state contestate irregolarità per quanto riguarda la segnalazione e la messa in sicurezza del cantiere stradale e gli schemi tecnici della segnaletica temporanea. Contestualmente sono state impartite prescrizioni finalizzate alla regolarizzazione delle carenze riscontrate per eliminare condizioni di potenziale pericolo per la circolazione, per l’incolumità degli utenti della strada e degli operai del cantiere. In collaborazione con l’Ispettorato nazionale del lavoro sono state contestate irregolarità nella recinzione del cantiere e nella predisposizione dei presìdi e delle procedure di emergenza, compreso il primo soccorso.

