Apertura

L’olio “taroccato” a Palma di Montechiaro, indagati padre e figlio: sigilli a magazzino

Ancora ipotesi di frode in commercio nella vendita dell’olio a Palma di Montechiaro, denunciati padre e figlio. Sequestrato anche un magazzino

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Ci sono altri due indagati a Palma di Montechiaro per l’ipotesi di frode in commercio in concorso legato alla vendita dell’olio che, secondo l’accusa, sarebbe stato miscelato e poi spacciato per extravergine di oliva. Si tratta di padre e figlio – 63 e 28 anni – denunciati a piede libero dai carabinieri.

I militari dell’Arma hanno anche apposto i sigilli ad un magazzino, ritenuto il luogo in cui l’olio veniva contraffatto e poi imbottigliato. L’ispezione è avvenuta negli scorsi giorni. I carabinieri sono entrati nel casolare dove hanno rinvenuto cisterne e bottiglie di grandi dimensioni, alcune delle quali ancora sigillate, utilizzate verosimilmente per l’olio da vendere.

La vicenda, secondo quanto ricostruito, non è direttamente legata alla maxi inchiesta con 24 indagati della procura di Agrigento che, negli scorsi giorni, ha disposto perquisizioni a tappeto e sequestri di denaro per quasi mezzo milione di euro. Certamente, però, i carabinieri hanno intensificato i controlli nel campo della vendita dell’olio di oliva e, come nell’ultimo caso, scoperto presunti illeciti. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

L’olio “taroccato” a Palma di Montechiaro, indagati padre e figlio: sigilli a magazzino
Canicattì

Distrutto quadro elettrico dell’area artigianale di Canicattì, il sindaco: “Gesto vile”
Agrigento

Giustizia, si è insediato il nuovo procuratore aggiunto Lucia Brescia 
Caltanissetta

Irregolarità in un cantiere sulla ss117 bis a Gela, i controlli della Polstrada e dell’Ispettorato del lavoro
di Giuseppe Castaldo

“Maxi furto di acqua per alimentare le aziende agricole”, 11 imprenditori condannati 
Ultime Notizie

Evade dai domiciliari e minaccia vicino di casa con una mannaia: arrestato
banner italpress istituzionale banner italpress tv