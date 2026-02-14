Agrigento

Giustizia, si è insediato il nuovo procuratore aggiunto Lucia Brescia 

Per Lucia Brescia, che lascia la procura generale di Caltanissetta, si tratta di un ritorno ad Agrigento dove agli inizi del duemila aveva ricoperto il ruolo di sostituto procuratore

Lucia Brescia è il nuovo procuratore aggiunto di Agrigento. La cerimonia di insediamento si è svolta ieri nell’aula “Livatino” del tribunale della Città dei templi. Con la nomina del magistrato viene così colmato un posto – quello di numero due della procura della Repubblica – che era rimasto vacante dalla nomina di Salvatore Vella a nuovo procuratore capo di Gela.

Per Lucia Brescia, che lascia la procura generale di Caltanissetta, si tratta di un ritorno ad Agrigento dove agli inizi del duemila aveva ricoperto il ruolo di sostituto procuratore. La nomina del magistrato era stata proposta all’unanimità dalla quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.

