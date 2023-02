Ancora accertamenti da parte dei carabinieri nel covo di Matteo Messina Denaro scoperto a Campobello di Mazara, in via Cb 31, poche ore dopo l’arresto del capomafia trapanese. I militari sono al lavoro sondando le pareti con uno scanner a microonde alla ricerca di possibili intercapedini celate dietro alle mura dell’immobile. Analizzato anche il pavimento, bucato nei casi in cui le apparecchiature segnalino dei vuoti e sotto al quale potrebbero nascondersi dei nascondigli.