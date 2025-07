Scooter contro auto al Quadrivio, sessantenne ricoverato in prognosi riservata 

Si trova ricoverato in prognosi riservata al Trauma Center Villa Sofia di Palermo il sessantenne agrigentino rimasto coinvolti, negli scorsi giorni, in un incidente stradale avvenuto in via Salvatore Scifo, nel quartiere del Quadrivio Spinasanta. L’uomo, secondo quanto ricostruito, era alla guida di uno scooter Sh300 quando – per cause ancora in corso di accertamento – sarebbe andato a sbattere contro una Golf.

Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote prima trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio e, successivamente, nel nosocomio palermitano. Ad occuparsi dei rilievi e della ricostruzione di quanto accaduto sono gli agenti dell’Infortunistica stradale della polizia locale di Agrigento.