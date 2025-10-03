Miccichè replica a Fratelli d’Italia: “Vittoria elettorale del 2020 mi appartiene interamente”

“La vittoria elettorale del 2020 mi appartiene interamente e, in occasione del secondo turno, è stata una mia scelta di allargare a tutte le forze politiche del centrodestra. Tra l’altro ricordo che nel 2020 l’alleanza con Fratelli d’Italia fu sancita quando il partito della Meloni non aveva affatto le percentuali di consenso elettorale che sarebbero venute parecchio tempo dopo, con le Politiche del 2022. Da parte mia, pertanto, non è stata adesso compiuta una scelta escludente nei confronti di Fratelli d’Italia”. Lo dice il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, commentando la fuoriuscita di Fratelli d’Italia dalla giunta comunale.

“Il mio obiettivo – aggiunge – è stato quello di armonizzare il più possibile l’azione amministrativa della giunta. E’ normale che in un contesto del genere sia legittimo procedere a dei fisiologici assestamenti rispondendo solo a fini amministrativi. Peraltro respingiamo al mittente le accuse di decisioni assunte in stanze non deputate dalla politica: si tratta infatti, e ribadisco, di una scelta del tutto legata alla sostanza e non certo ad altre finalità”. “Ho sempre nutrito stima e fiducia nell’impegno e nella collaborazione da parte degli assessori dimissionari. Pertanto concludo auspicando che nei prossimi giorni, anche tramite un confronto, possano essere superate le attuali divergenze”, conclude.