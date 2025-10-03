Automobilismo

Casteltermini, al via il “Raduno statico di auto e moto d’epoca” 

Sabato 4 ottobre si svolgerà, presso la Piazza Duomo di Casteltermini, il "Raduno Statico di Auto e Moto d'epoca"

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sabato 4 ottobre a cura del “Club Auto e Moto d’epoca Valle del Platani Classic” si svolgerà, presso la Piazza Duomo di Casteltermini (AG), il “Raduno Statico di Auto e Moto d’epoca”.

Il programma, con inizio alle ore 17.30,  prevede la registrazione e l’esposizione di tutte le Auto e Moto d’epoca partecipanti. Alle 18.30, si esibirà, con la sua spettacolare e antichissima danza, il  Gruppo Folklorico del Tataratà e alle 19.30 seguirà un allietamento musicale a cura del gruppo “Duo amanti del liscio”, con brani degli anni 60 e 70.

La manifestazione si concluderà con la consegna, da parte del “Club Auto e Moto d’epoca Valle del Platani Classic”, dei Trofei “Volante Sicano” ai piloti dei Comuni dei Monti Sicani e dei Trofei “OVER55” ai tre piloti primi in questa speciale classifica tra i partecipanti al “1⁰ Rally dei Monti Sicani”, inoltre, da parte di ACI Sport Agrigento, verranno consegnati dei riconoscimenti a tutti i piloti dei Comuni dei Monti Sicani che si sono contraddistinti in occasione del “1⁰ Rally dei Monti Sicani”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Regione, 2 milioni di euro per la valorizzazione del teatro antico di Agrigento
Cronaca

Con lo scooter contro un muro: morto dopo 10 giorni di agonia
di Angelo Gelo

Consulenti del lavoro, al teatro Pirandello la 9ª edizione del premio intitolato a Giovanni Cumbo 
AperturaIn aggiornamento

Marianna Bello: trovati cellulare, documento della figlia e borsa: si continua a scavare 
Apertura

Canicattì dona l’ultimo saluto a Mattia
Apertura

Miccichè replica a Fratelli d’Italia: “Vittoria elettorale del 2020 mi appartiene interamente”