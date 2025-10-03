Licata

In casa con 2.5 chili di cocaina, il marito resta in carcere mentre la moglie va ai domiciliari 

Il blitz è scattato in un’abitazione a Licata. Il giudice ha disposto il carcere per il 45enne e i domiciliari per la compagna

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il gip del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha convalidato l’arresto dei due coniugi licatesi finiti in manette due giorni fa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice ha disposto nei confronti del quarantacinquenne Pierangelo La Cognata la custodia cautelare in carcere mentre per la coniuge Rosaria Carella, 29 anni, i domiciliari con la possibilità di allontanarsi da casa per occuparsi delle esigenze dei figli.

I due indagati, difesi dall’avvocato Gaspare Lombardo, sono stati arrestati dai poliziotti a margine di una perquisizione domiciliare scattata in un’abitazione nel quartiere del Villaggio dei fiori. La coppia nascondeva all’interno dell’appartamento quasi 2.6 chilogrammi di cocaina, circa 800 grammi di hashish e altri 100 grammi di marijuana oltre ad oggetti utili al confezionamento dello stupefacente. 

