Le ricerche di Marianna, trovava la borsa della donna nel vallone prima del depuratore 

Una borsa nera Liu-Jo nel vallone poco prima del depuratore di Favara. Un secondo accessorio di Marianna Bello, la trentottenne dispersa ormai da oltre quarantotto ore in seguito al nubifragio dello scorso 1 ottobre, è stato rinvenuto.

Si tratta di un secondo effetto personale della casalinga dopo il ritrovamento nel pomeriggio di ieri del portafogli con all’interno la foto di uno dei tre figli. Le ricerche di Marianna continuano senza sosta da ormai tre giorni ma della donna, purtroppo, ancora nessuna traccia. Il dispiegamento di forze è notevole: polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, protezione civile stanno setacciando canali e valloni.