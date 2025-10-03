Cronaca

Con lo scooter contro un muro: morto dopo 10 giorni di agonia

Sandro Di Piedi, di 45 anni, è morto in ospedale, Trauma center di Villa Sofia dove era stato trasportato

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Non ce l’ha fatta l’uomo rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 21 settembre scorso in via Empedocle Restivo, a Palermo. Sandro Di Piedi, di 45 anni, è morto in ospedale, Trauma center di Villa Sofia dove era stato trasportato dopo essere finito contro un muretto all’altezza di un distributore di carburante con il suo scooter Piaggio Liberty.

Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale hanno accertato che si è trattato di un incidente autonomo: nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Di Piedi, risiedeva a Borgo Nuovo.

