Minaccia i carabinieri che lo fermano per un controllo, denunciato 35enne

Alla richiesta dei carabinieri di esibire i documenti per un controllo sarebbe andato in escandescenza inveendo e minacciando i militati dell’Arma. Un trentacinquenne disoccupato di Agrigento è stato così denunciato per le ipotesi di reato di resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

I carabinieri avevano notato l’uomo a piedi nel quartiere del campo sportivo decidendo così di eseguire un controllo. Il trentacinquenne, già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe rifiutato di consegnare i documenti di riconoscimento e, poco dopo, avrebbe anche inveito contro i militari dell’Arma.