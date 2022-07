Alta Moda, sfilate-spettacolo per D&G: il barocco siciliano va in passerella

Una processione, gli angeli, la Madonna addolorata e il Gesu’ risorto. Ed anche la Cavalleria Rusticana con tutti i personaggi. Siamo solo al momento che precede la sfilata ed e’ gia’ spettacolo che affascina quello messo in scena in piazza Duomo a Siracusa da Dolce & Gabbana che hanno scelto la Sicilia per celebrare i dieci anni dell’Alta Moda.

Sfilano le 106 modelle sulla passerella e nella scalinata ricreata accanto al Duomo creando un effetto coinvolgente. I due stilisti avevano promesso che il nero sarebbe stato il colore predominante, cosi’ come avevano promesso i tributi e gli omaggi alla cultura siciliana ed al luogo che li sta ospitando. Ed allora la cappa in oro e’ un omaggio al tabernacolo della Cappella del Santissimo Sacramento in Cattedrale. Ci sono i putti del barocco, bianchi, candidi, e poi i fregi in stile barocco ricreati da piu’ di 380 fiori nella cappa di seta. C’e’ il tributo a Santa Lucia ed alla sua virtu’ in argento e con una corazza d’oro. Gli abiti in pizzo e macrame’. Ci sono i veli, ma anche giarrettiere e reggiseni che si intravedono. Stasera la D&G family si trasferisce nel borgo marinaro di Marzamemi per la presentazione dell’Alta sartoria – collezione uomo.







In prima fila le attese celebrities: da Mariah Carey a Sharon Stone, da Helen Mirren a Drew Barrymore, passando per Ellen Pompeo. La nostra Monica Bellucci che osserva la figlia Deva Cassel sfilare e poi corre nel backstage per accertarsi delle condizioni per un piccolo mancamento in passerella. Ma c’e’ anche Christian Bale con la moglie ed il figlio e Kitty Spencer. Per lo sport due fuoriclasse: il campione del mondo della MotoGp Fabio Quartararo e l’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski. Seduti ai tavolini i circa 750 ospiti degli stilisti, la loro D&G Family, cresciuta negli anni.

I due stilisti spiegano cosi’ la scelta di Siracusa: “Il centro cittadino, con la sua storia millenaria e la sua incomparabile bellezza, e i luoghi piu’ caratteristici del territorio come Fontane Bianche e Marzamemi, conservano ancora oggi quella cultura, quello stile e quelle tradizioni autenticamente siciliane che da sempre alimentano la nostra creativita’ e trovano nuova vita nell’estetica Dolce&Gabbana. Piazza Duomo e il Barocco, Caravaggio, Santa Lucia, l’isola di Ortigia e i suoi tesori, la Grotta dei Cordari, il Teatro Greco e la tragedia antica, l’arte pasticciera, Marzamemi e la leggenda di Calafarina, non sono per noi solo siti da visitare e nozioni storiche da leggere sui libri. Nel nostro immaginario tutti questi nomi rappresentano universi infiniti di ispirazione per le nostre Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria. E grazie alla nostra visione, tutti questi elementi continueranno a rifulgere nel sogno delle nostre creazioni sartoriali e dei nostri gioielli, divenendo il simbolo della grande bellezza”.

La D&G family da Siracusa si è trasferita nel borgo marinaro di Marzamemi per la presentazione dell’Alta sartoria – collezione uomo.