Moglie rifiuta diverse offerte di lavoro, Tribunale le taglia il mantenimento del marito  

Niente mantenimento dopo aver rifiutato diverse offerte di lavoro. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca nell’ambito di una causa di separazione tra una coppia di coniugi originari di Menfi. La donna, disoccupata, chiedeva ai giudici il riconoscimento di un assegno di mantenimento non inferiore ai 300 euro.

Il marito, dipendente con uno stipendio stabile, ha contestato la proposta dell’ex coniuge in quanto la stessa – volontariamente – ha rifiutato diverse offerte di lavoro che le avrebbero garantito l’indipendenza economica. Per il tribunale, infatti, il fatto che il marito avesse un lavoro e una condizione economica stabile è del tutto irrilevante poiché mancano i presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento. La donna, nel rifiutare le offerte di lavoro, avrebbe potuto procurarsi autonomamente i mezzi per condurre una vita più che dignitosa.