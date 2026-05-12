Morte cerebrale ed espianto organi per 16enne coinvolto in un incidente stradale

Morte cerebrale ed espianto organi. E’ questo l’epilogo della propria vita per un ragazzo di 16 anni che lo scorso giovedì era rimasto gravemente ferito in un incidente, avvenuto a Palermo verso le 23, all’incrocio tra via Ingham e via Salvatore Corleone a Brancaccio. Il ragazzo, in sella alla sua Honda Sh 125 e si è scontrato con un mezzo pesante della Rap, l’azienda che svolge la raccolta dei rifiuti a nel capoluogo. Trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla, dove è stato poi ricoverato, ogni sforzo dei medici per strapparlo alla morte è stato vano. Adesso, la morte cerebrale ed il consenso dei genitori per l’espianto degli organi.