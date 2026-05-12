Sicurezza stradale, i quattro candidati sindaci aderiscono al Forum AIFVS

Tutti e quattro i candidati alla carica di sindaco di Agrigento hanno dato formale adesione al confronto pubblico promosso dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS APS), in programma il prossimo 15 maggio alle ore 17 nella sala conferenze dell’Hotel Dioscuri di San Leone. L’incontro sarà aperto alla cittadinanza.

L’iniziativa metterà al centro del dibattito elettorale il tema della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione della politica su una delle emergenze più sentite dal territorio. A confrontarsi saranno i candidati sindaci Dino Alonge, Luigi Gentile, Michele Sodano e Giuseppe Di Rosa. A moderare l’incontro sarà il giornalista Domenico Vecchio.

L’appuntamento nasce dalla crescente preoccupazione per il numero di incidenti che continuano a verificarsi nel territorio agrigentino e dalla necessità di avviare politiche concrete e strutturali per la tutela della vita dei cittadini, con particolare attenzione ai più giovani.

Nel corso del forum pubblico candidati, cittadini e associazioni si confronteranno sulle principali criticità della viabilità urbana ed extraurbana, sugli interventi urgenti da mettere in campo e sulle strategie necessarie per promuovere una reale cultura della prevenzione.

Tra i temi che saranno affrontati durante il dibattito figurano la riduzione della velocità nei centri abitati con l’introduzione delle “zone 30”, il rafforzamento dei controlli contro velocità e guida distratta, la messa in sicurezza delle aree scolastiche e dei luoghi pubblici, la manutenzione della rete stradale cittadina, la revisione dei punti più critici della viabilità urbana e l’istituzione di un tavolo permanente sulla sicurezza stradale.

L’AIFVS sottolinea come la sicurezza stradale non possa essere considerata un tema secondario, ma una vera priorità di salute pubblica. Ogni incidente, evidenzia l’associazione, rappresenta una tragedia che può e deve essere prevenuta attraverso programmazione, continuità amministrativa e collaborazione tra istituzioni e cittadini. L’incontro del 15 maggio rappresenterà quindi un’occasione importante affinché i candidati possano presentare pubblicamente le proprie proposte e assumere impegni concreti nei confronti della città.