Catania

Sorpreso con sei dosi di cocaina, arrestato 21enne

Dopo l’iniziale resistenza, il giovane ha aperto la mano, mostrando sei involucri di plastica termosaldata contenenti cocaina

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato un 21enne, di Biancavilla, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. 

Ad intervenire sono stati i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, i quali, nell’ambito di un servizio di pattugliamento nel comune di Santa Maria di Licodia, hanno effettuato il controllo di un’autovettura con a bordo due giovani.

Non appena gli agenti hanno intimato al conducente di fermare il veicolo, il 21enne passeggero è uscito frettolosamente dall’auto.

Questo atteggiamento e, soprattutto, il fatto che il giovane tenesse un braccio dietro la schiena, come se nascondesse qualcosa, ha subito insospettito i poliziotti, che, pertanto, hanno proceduto ad un controllo più accurato attraverso una perquisizione. Dopo l’iniziale resistenza, il giovane ha aperto la mano, mostrando sei involucri di plastica termosaldata contenenti cocaina. La perquisizione ha permesso di rinvenire anche la somma di 30 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Il giovane, con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio. Nessuna responsabilità è stata accertata per il conducente della vettura. Dopo aver concluso gli adempimenti di rito ed aver informato il Pubblico Ministero di turno, il giovane è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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