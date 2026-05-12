Furto con spaccata in una parruccheria, arrestato 24enne

La polizia di Gela ha arrestato un pregiudicato venticinquenne nella flagranza di reato di furto con spaccata. Nella tarda serata di venerdì scorso, il giovane travisato con un casco, dopo aver infranto la vetrata di una parruccheria di via Venezia, è entrato all’interno del negozio rovistando la cassa, impossessandosi di due salvadanai per poi darsi alla fuga.

Le immagini del sistema di video sorveglianza cittadino hanno permesso di diramare una descrizione del ladro che è stato fermato a pochi isolati dal luogo del furto. Nella fuga, il giovane si era liberato del casco, dei due salvadanai e di un palanchino di circa 70 centimetri utilizzato per spaccare la vetrina del negozio. Il giovane è stato arrestato e il gip ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.