Naro, aggredisce carabinieri e vigili urbani: arrestato 

Momenti di tensione questa mattina a Naro dove un immigrato, in evidente stato di alterazione, ha aggredito i carabinieri della locale stazione e due agenti della polizia locale. Non sono ancora chiari i motivi alla base del gesto. L’extracomunitario ha prima danneggiato l’automobile dei carabinieri, rompendo il parabrezza, per poi scagliarsi contro le forze dell’ordine. L’uomo, dopo un tentativo di fuga da viale Umberto, è stato rintracciato e arrestato in via Vanelle. Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma delle stazioni di Camastra e Palma di Montechiaro a supporto dei colleghi. L’immigrato adesso si trova in caserma.