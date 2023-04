“Non violentò l’ex fidanzata”, assolto trentenne di Canicattì 

Era stato denunciato dall’allora ex fidanzata che lo aveva accusato di averla violentata in auto e per questo motivo era anche stato arrestato. A distanza di quattro anni, e dopo che la coppia è tornata insieme, un trentenne di Canicattì è stato assolto perchè il fatto non sussiste. Lo hanno disposto i giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara.

La vicenda risale all’estate 2019. La donna aveva raccontato, confermando le accuse anche in sede di incidente probatorio, di essere stata abusata in auto dall’allora ex fidanzato. Durante il processo, proseguito poiché i reati sono perseguibili d’ufficio, il colpo di scena. La coppia è tornata insieme e la donna ha ritirato anche la costituzione di parte civile. L’accusa, sostenuta in aula dal sostituto procuratore Elettra Consoli, aveva chiesto la condanna dell’imputato (difeso dall’avvocato Calogero Meli) a sei anni e otto mesi di reclusione.