Notte di fuoco a Lampedusa, in fiamme due auto e un furgoncino 

Notte di fuoco a Lampedusa. Due incendi hanno danneggiato tre veicoli tra contrada Grecale e contrada Imbriacola. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Il primo rogo ha incenerito due Fiat Punto mentre il secondo, avvenuto due ore più tardi, ha riguardato un furgoncino Renault. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione. Non sono ancora chiare le cause degli incendi. Al momento non viene esclusa alcuna pista. Al via le indagini dei militari dell’Arma per accertare esattamente cosa sia accaduto.