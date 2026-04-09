Notte di fuoco a Ribera, in fiamme l’auto di una cameriera 

Notte di fuoco a Ribera. La Fiat Cinquecento di proprietà di una cameriera trentenne è stata danneggiata da un incendio. Il rogo è avvenuto nella centralissima via Roma ma, al momento, non è chiara la natura anche se non viene esclusa la pista dolosa.

Sono stati alcuni residenti della zona a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ribera e i vigli del fuoco di Sciacca. I pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto e chiarire la natura dell’incendio.