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Notte di fuoco a Ribera, in fiamme l’auto di una cameriera 

La Fiat Cinquecento di proprietà di una cameriera trentenne è stata danneggiata da un incendio

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Ribera. La Fiat Cinquecento di proprietà di una cameriera trentenne è stata danneggiata da un incendio. Il rogo è avvenuto nella centralissima via Roma ma, al momento, non è chiara la natura anche se non viene esclusa la pista dolosa.

Sono stati alcuni residenti della zona a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ribera e i vigli del fuoco di Sciacca. I pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto e chiarire la natura dell’incendio. 

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