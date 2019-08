Open Arms, l’Associazione giuristi democratici presenta esposto contro il prefetto Caputo

Un esposto relativo alla condotta del prefetto di Agrigento per il caso Open Arms è stato presentato stamani alla Procura di Agrigento dall’Associazione giuristi democratici.

Nel documento si denuncia il mancato rispetto dell’ordinanza del Tar del Lazio sulla gestione dello sbarco dei migranti e si chiede di valutare eventuali ipotesi di “violazioni commissive o omissive” di rilievo penale.

Il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, non rilascia dichiarazioni in merito all’esposto che è stato presentato, alla Procura di Agrigento, dall’Associazione giuristi democratici nei suoi confronti.

La Open Arms si trova ancorata davanti il porto di Lampedusa, sono sbarcati alcuni migranti per necessità di salute, ma il ministro Salvini da parte sua continua a ribadire no allo sbarco.

“Riapertura di porti e mangiatoie? Non nel mio nome. L’unica ‘disumanità e’ quella di chi, balbettando e arretrando, favorisce il business schifoso dell’immigrazione clandestina”.

Cosi’ Matteo Salvini in un post su Facebook. “In un anno al Viminale, tenendo duro contro tutto e contro tutti, sbarchi crollati dell’80% (da 42.700 a 8.691). Cifre e risultati concreti: dopo anni di disastri di Renzi e del Pd, orgoglioso di essere ‘ossessionato’ dalla difesa dei confini del mio Paese”, conclude il ministro dell’Interno.

La Commissione Ue ha confermato che Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Spagna si sono detti disponibili ad accogliere i migranti a bordo della Open Arms.