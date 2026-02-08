Padre e figlio trovati morti in casa: autopsia decisiva per scoprire le cause

Due uomini, padre e figlio, sono stati trovati morti nella loro abitazione nel quartiere Zafferia a Messina. I cadaveri sono stati trovati dagli agenti della Polizia che aveva ricevuto la segnalazione dell’altro figlio della vittima che non riusciva a mettersi in contatto col padre novantenne, che aveva problemi di salute, e col fratello cinquantenne, da un paio di giorni. Sui corpi non ci sarebbero segni di violenza; l’ipotesi è che si tratterebbe di un decesso per cause naturali. Le salme sono state portate nell’obitorio dell’ospedale Papardo, dove probabilmente su disposizione della magistratura sarà effettuata l’autopsia.

Padre e figlio vivevano nella stessa abitazione, sembra che entrambi avessero seri problemi di salute, l’anziano era invalido e costretto a letto da tempo. La Polizia ha sfondato una finestra e una volta dentro l’appartamento ha trovato i corpi, pare in stanze diverse. Sembra esclusa l’ipotesi dell’intossicazione da monossido di carbonio, non sono state trovate stufe e il gas era chiuso.