Palma di Montechiaro, 60enne ferito alla testa da colpo di pistola: tentato suicidio?

Un sessantenne di Palma di Montechiaro è stato ricoverato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso in prognosi riservata per una grave ferita alla testa dovuta ad un colpo di arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, che però deve trovare i necessari e dovuti riscontri, si tratterebbe di un tentativo di suicidio.

L’uomo avrebbe esploso contro sé stesso un colpo di pistola alla testa rimanendo però gravemente ferito. Lanciato l’allarme è stato immediatamente trasferito e ricoverato all’ospedale di Licata in prognosi riservata. Al via le indagini degli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro per fare luce su quanto accaduto.