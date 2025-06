Paura in spiaggia a Porto Empedocle, bambino si allontana e si perde: ritrovato da un Carabiniere

Momenti di apprensione nel litorale di Porto Empedocle per la fugace scomparsa che poi ha avuto lieto fine di un bambino di 9 anni di Caltanissetta. Il piccolo si trovava in spiaggia insieme ai genitori.

E’ bastato qualche istante di distrazione e i genitori hanno perso di vista loro figlio. A quel punto si sono vissuti momenti di comprensibile preoccupazione.

Diramata l’allarme in spiaggia oltre la Capitaneria sono giunti i Carabinieri e la Polizia Locale che hanno avviato le ricerche su tutta la costa. A ritrovarlo sano e salvo un Carabiniere libero dal servizio insieme alla moglie che hanno notato il piccolo che vagava in modo disorientato e a quel punto l’ hanno accompagnato dai suoi familiari e tutto si è risolto, per fortuna, nel migliore dei modi.