Pensionato cade dal trattore e muore: tragedia a Ribera

Un pensionato, Filippo Scaturro, a bordo di un trattore e’ morto dopo essere caduto dal mezzo agricolo nell’aranceto di sua proprietà. L’incidente, in fase di accertamento, si è verificato nelle campagne di Borgo Bonsignore a Ribera.

L’uomo era un ex dipendente del Consorzio di bonifica Agrigento 3. Secondo le prime informazione pare che il pensionato, dopo aver sbattuto contro un ramo è stato sbalzato dal mezzo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è atterrato anche un elisoccorso; presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e i Carabinieri di Ribera per accertare le cause dell’incidente.

“Era un grande lavoratore, benvoluto da tutti in paese, siamo vicini alla moglie e ai figli”, ha dichiarato il sindaco Matteo Ruvolo appresa la notizia.