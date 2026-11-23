La Procura di Sciacca ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di quattro giovani, tutti di Santa Margherita Belice, per il pestaggio di due tunisini avvenuto nel paese dell’Agrigentino nel maggio 2025. Il pm Simone Billante ha chiesto il processo per Antonino Giambalvo, 22 anni; Emanuel Ambla e Giuseppe Traina, entrambi di 19 anni, e Manuel Alesi, 22 anni. Tutti sono accusati di lesioni mentre soltanto al primo anche il reato di minaccia con l’aggravante dell’odio razziale.

La vicenda risale al 2025. I quattro margheritesi, secondo quanto ricostruito, avrebbero inseguito e picchiato due tunisini: uno di loro riportò la frattura del setto nasale con una prognosi di un mese mentre l’altro la lussazione del polso. Ad aggravare il contesto anche i presunti insulti a sfondo razziale: “Tunisini di m…”. La prima udienza preliminare si celebrerà il prossimo 9 marzo. I quattro giovani sono difesi dagli avvocati Francesco Di Giovanna, Francesco Lanzarone, Antonino Augello e Matteo Sbrigata.