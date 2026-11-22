Intrecci “pericolosi” tra burocrazia, mafia e massoneria. Ultime battute del processo a carico di cinque imputati coinvolti nell’inchiesta che ha portato nuovamente in carcere (tra gli altri) Carmelo Vetro, figlio dello storico boss Giuseppe Vetro, ai vertici della mafia agrigentina negli anni duemila prima di essere arrestato dopo un breve periodo di latitanza. Anche Carmelo Vetro, nonostante la giovane età, ha scontato già nove anni di reclusione nell’inchiesta “Nuova Cupola” per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Favara. Una volta uscito dal carcere, secondo quanto ipotizza la Direzione distrettuale antimafia, si sarebbe reinventato imprenditore attivo nel settore dei rifiuti e dell’ambiente arrivando ad allacciare rapporti (corruttivi) con il dirigente regionale Giancarlo Teresi. I pm Bruno Brucoli, Gianluca De Leo e Maria Pia Ticino hanno chiesto la condanna di tutti gli imputati e, in particolare, 8 anni e 8 mesi di reclusione per Carmelo Vetro (definito durante la requisitoria “mafioso 2.0” ndr), 41 anni; 8 anni di reclusione è la pena chiesta per il dirigente regionale Giancarlo Teresi, 68 anni (difeso dall’avvocato Antonio Reina); 6 anni di reclusione è la richiesta di condanna avanzata nei confronti del funzionario regionale Francesco Mangiapane, 67 anni (difeso dagli avvocati Eugenio e Mario Passalacqua); 5 anni e 4 mesi di reclusione è la richiesta per Salvatore Vetro, 38 anni, (difeso dall’avvocato Giuseppe Barba) fratello minore di Carmelo; 6 anni e 8 mesi di reclusione è la richiesta di condanna per Antonio Lombardo, 48 anni, (difeso dall’avvocato Giuseppe Barba) cognato di Carmelo Vetro. Sotto inchiesta anche la An.Sa srl, società di proprietà di quest’ultimo ma che, ipotizzano gli inquirenti, in realtà sarebbe stata gestita dal figlio del boss defunto. Per la società la richiesta è stata una sanzione di 140 mila euro. Un altro imprenditore, Giovanni Aveni, 68 anni (difeso dagli avvocati Giovanni Domenico Cicala e Giuseppe Calabrò) ha scelto invece la via del rito ordinario. L’attività investigativa è quella che ha coinvolto anche il super manager della sanità Salvatore Iacolino (difeso dagli avvocati Arnaldo Faro e Giuseppe Di Peri) con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il processo, come detto, è alle battute finali. Nei prossimi giorni sono previste le ultime arringhe difensive e la sentenza, invece, arriverà con l’anno nuovo. Grandangolo ha deciso di pubblicare ampia parte dell’atto di accusa del pubblico ministero con particolare riferimento alla figura di Carmelo Vetro. Ecco un estratto della requisitoria.

“L’attività di indagine svolta ha consentito di accertare l’esistenza di un grave quadro probatorio per numerosi episodi di corruzione correlati ad appalti assegnati dall’amministrazione regionale con il coinvolgimento, a diverso titolo, di società riconducibili a pregiudicati mafiosi, tra cui Giovanni Filardo, cugino di Matteo Messina Denaro, e Carmelo Vetro, rispettivamente appartenenti alle famiglie mafiose di Castelvetrano e Favara, entrambi già destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali. [..] Carmelo Vetro è già stato condannato alla pena di nove anni di reclusione per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Favara con sentenza irrevocabile emessa nel processo “Nuova Cupila”. È stato detenuto dal 26 giugno 2012 al 31 luglio 2019. Il prestigio mafioso raggiunto dall’allora giovanissimo Carmelo Vetro, nemmeno trentenne, lo si può ricavare chiaramente da quanto accertato in sentenza. Vetro era un giovane che aveva prestato ausilio alla latitanza del capo mafia Maurizio Di Gati, uno dei più pericoloso latitanti di Cosa nostra, condotta che già di per sé dimostrava il grado di affidabilità che l’organizzazione mafiosa riponeva in lui. Carmelo Vetro aveva poi sapientemente sfruttato il fatto di essere figlio dell’uomo d’onore Giuseppe Vetro, figura di spicco di Cosa nostra agrigentina, tratto in arresto nel 200’ dopo un breve periodo di latitanza e poi condannato definitivamente all’ergastolo. Carmelo Vetro aveva ed ha, infatti, fatto tesoro dell’aurea di timore e di rispetto mafioso che il nome del padre (per un periodo al vertice della provincia mafiosa agrigentina) evocava, tanto da convogliare diverse imprese locali ad acquistare il calcestruzzo presso l’impianto che gestiva in modo occulto, unitamente ad altri mafiosi e, in particolare, al latitante Di Gati. Di assoluta rilevanza è poi quanto accertato nella sentenza in esame in relazione alla considerazione e stima mafiosa di cui godeva Vetro agli occhi anche di due mafiosi in posizione apicali, quali Francesco Ribisi e Giovanni Tarallo, i quali intendevano collocare Vetro al vertice della famiglia mafiosa di Favara e definivano lo stesso Carmelo come soggetto in grado di fornire loro informazioni essenziali sulle disponibilità economiche della famiglia di Favara (lo qualificavano come “sapituri”). Ma ancor più significativo era il riferimento dei due mafiosi al patrimonio di conoscenze che Vetro vantava all’interno dell’associazione, ma anche evidentemente all’esterno, e di cui l’associazione mafiosa poteva avvalersi in caso di estrema necessità, segno evidente dell’inserimento del Vetro in contesti criminali trasversali di alto livello (“iddru è carusu ca si successi na cosa a nastri, iddru sai unni ava ghiri.. p inutili ca ni mittemu tutti a vista facemulu ristari pulitu”). Carmelo Vetro, quindi, vanta un profilo criminale mafioso di tutto riguardo, non solo per la discendenza diretta da un uomo d’onore, poi morto ergastolano, protagonista della Cosa nostra più potente e pericolosa mai conosciuta, ma soprattutto per la già dimostrata abilità di sfruttare l’appartenenza mafiosa per infiltrarsi in settori strategici dell’economia, attraverso soggetti economici intestati fittiziamente a terzi. E non da ultimo, svolgere quasi un ruolo da garante nei momenti di crisi, probabilmente per la capacità di intrecciare relazione extra mafiose, quali quelle scaturite dalla confessata, e ancora attuale, appartenenza alla massoneria. [..] Alla luce della caratura criminale mafiosa di Vetro e delle modalità con le quali Teresi gli ha permesso di instaurare di fatto, attraverso lo schermo fittizio dell’Ansa srl i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, sollecitando il suo coinvolgimento imprenditoriale nell’ambito di più procedure di assegnazione di lavori pubblici, sussistono i presupposti per l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 416 bis. Carmelo Vetro non ha necessità di ricorrere a espliciti metodi intimidatori né per infiltrarsi nell’economia pubblica né per dirimere eventuali dissidi con terzi non rispettosi del “codice d’onore” di Cosa nostra. Sfrutta un consolidato potere di intimidazione, guadagnato nel tempo, grazie anche all’autorevolezza del padre, e coltiva rapporti con la politica e la pubblica amministrazione grazie all’appartenenza massonica. Vetro è un mafioso moderno che agisce sottotraccia, che ha una chiara strategia di invisibilità, ben attento a evitare inopportune esposizioni, consapevole dell’importanza di allacciare circuiti di potere apparentemente “puliti”, in una logica di scambio che relega la violenza ad ultima e sconsigliata soluzione. In tal ottica vanno lette le dichiarazioni spontanee rese al pm in data 8 aprile 2026 allorché lo stesso descriveva la sua “rinascita” come uomo nuovo dopo il periodo di carcerazione, l’avvicinamento alla vita parrocchiale, il ripudio della mafia e la vergogna provata nei confronti dei figli per i trascorsi giudiziaria. Tali dichiarazioni, tuttavia, configgono in maniera evidente con la condotta captata in data 17 ottobre 2025 allorché Vetro colloquiava con un soggetto rimasto ignoto di fucili e munizioni, condotta questa che mal si concilia con la nuova immagine che Vetro ha voluto costruire per sè. Del resto Vetro riconosce e interloquisce con mafiosi di vecchio stampo anche di altri territori (come i Filardo), unici all’altezza di quell’associazione mafiosa che lo ha formato. Pertanto, la tre mafiosa storica rimane pur sempre una componente imprescindibile del suo scherma relazionale”.

E ancora: “Il compendio investigativo consente di delineare, con chiarezza, un rapporto sinallagmatico tra Vetro e il pubblico ufficiale, nell’ambito del quale il primo ha tratto un vantaggio economico dell’asservimento della funzione pubblica, ottenendo l’inserimento della società e lui riconducibile nell’appalto e la gestione di una fase rilevante delle lavorazioni, e corrispondeva in cambio una utilità economica. Sotto il profilo oggettivo, risulta anzitutto che il Vetro veniva introdotto, per iniziativa del Teresi, nel circuito dell’appalto, pur in assenza di qualsivoglia titolo formale. In particolare, dalle conversazioni intercettate del 21 gennaio 2025, emerge come il Vetro, lungi dall’essere individuato all’esito di una autonoma scelta imprenditoriale della società aggiudicataria Cosmak srl, venisse direttamente accreditato dal dirigente generale, che ne promuoveva l’intervento e ne anticipata il coinvolgimento operativo. A fronte della proposta avanzata dal Vetro in relazione a talune attività tecniche di campionamento da seguire sul sito dei lavori il Teresi prestava immediato assenso consentendo all’imputato di accedere al cantiere in assenza di alcun ruolo formale nella procedura e chiarendo altresì che i relativi costi sarebbero stati sostenuti dalla ditta appaltatrice. Ancora più significativo è il passaggio in cui Vetro si rimetteva alle indicazioni del pubblico ufficiale ricevendo una risposta pienamente autorizzativa che di fatto lo legittimava ad operare nel cantiere in assenza di qualsiasi titolo. Il Teresi forniva al Vetro i riferimenti della Cosmak e ne preannunciava l’intervento, anticipando contenuti e modalità operative della futura collaborazione, fino ad affermare in modo inequivoco che la “ditta vi chiamerà per fare il trasporto” [..] in sede di interrogatorio Vetro ha ammesso l’elargizione in favore del Teresi ma, in modo del tutto incoerente, con le conseguenze probatorie, ha negato il coinvolgimento del fratello Salvatore, ignaro, a suo dire, della nazione illecita in programma e non presente al momento della consegna del denaro, in quanto allontanatosi dalla stanza del Teresi. Tale ricostruzione dei fatti è smentita dal contenuto delle intercettazioni telefoniche che dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza che attestano la costante presenza di Vetro Salvatore al seguito del fratello Carmelo, circostanza che rafforza il convincimento circa il pieno coinvolgimento di Vetro Salvatore nella dinamica corruttiva. [..] Dalla complessiva attività tecnica era possibile monitorare la consegna a Teresi da parte di Vetro Carmelo, previo accordo con Lombardo Antonio, di due tranche di denaro quantificate dal Vetro e dal Lombardo in complessivi 8 mila euro. Il 9 luglio 2025 si assisteva alla consegna di una prima tranche di denaro (poi quantificata in 5 mila euro) da parte del corruttore Vetro in favore del pubblico ufficiale Teresi, avvenuta all’interno dell’ufficio regionale di quest’ultimo. In tale ocasione la consegna di denaro era certamente connesso all’appalto di manutenzione del porto di Donnalucata, oggetto di affidamento diretto alla società Ansa srl. Il sistema di videosorveglianza installato nell’ufficio di Teresi documentava la consegna furtiva di un involucro colore bianco che dalla mano di Vetro transitava in quelle di Teresi mentre i due si baciavano in forma di saluto per dissimulare l’accadimento. Le modalità furtive con le quali veniva attuata la consegna del denaro non lasciavano alcun dubbio circa il possibile contenuto del suddetto involucro, ossia denaro contante ammontante a 5 mila euro come affermato da Vetro nel corso della conversazione del 6 agosto 2025. Emergeva, inoltre, come tale sistema corruttivo fosse ormai ben collaudato in ragione della disinvoltura del Vetro e del Teresi. In particolare, alle 10.34, Vetro entrava nella stanza di Teresi con la mano destra nella tasca del pantalone, quindi, si dirigeva direttamente verso il Teresi che si trovava seduto sulla poltrona da lavoro ed estraeva dalla tasca un involucro di colore bianco. Fulmineamente, Vetro porgeva la mano destra al Teresi per consegnare nelle mani di quest’ultimo l’involucro bianco appena estratto dalla tasca. Teresi rimaneva seduto sulla propria poltrona mentre Vetro proseguiva l’azione protraendosi verso il dirigente per baciarlo e questi ricambiava il gesto confidenziale del pregiudicato mafioso agrigentino. Perfezionata la consegna, Vetro si andava a sedere nelle poltroncine dedicate agli utenti, mentre Teresi armeggiava qualche istante nella parte sinistra della sua scrivania, evidentemente per occultare la busta appena ricevuta.”

Sulla detenzione di armi il pm dice: “Il 17 ottobre il pregiudicato mafioso Vetro Carmelo si recava ad Agrigento presso la località Lido Cannatello, nelle immediate vicinanze di un immobile del suocero, ove la scorsa estate Vetro e il suo nucleo familiare avevano trascorso un periodo di vacanza. Nei pressi, giova precisare, vi sono altri immobili nella disponibilità dei prossimi congiunti della moglie del Vetro. Le attività tecniche registravano, in detta località estiva, l’incontro del Vetro con un soggetto alo stato ignoto con il quale, una volta entrati in un luogo chiuso non identificato, scambiata pochissime battute appena sussurrate. La polizia giudiziaria non riusciva, per i mancati rilievi di geolocalizzazione, ad individuare con certezza se Vetro, unitamente alla persona non identificata, fosse entrato nell’immobile del suocero o in uno degli altri sopra indicati, oppure si fosse diretto in altro sito nelle vicinanze. In ogni caso dalle intercettazioni attraverso il cantatore informatico sullo smartphone in uso al Vetro si comprendeva chiaramente che quest’ultimo e il soggetto ignoto stessero maneggiando, all’interno di un immobile, armi lunghe da sparo e che Vetro ritenesse preferibile uno dei fucili ai fini di un imminente utilizzo perchè mai impiegato in precedenza. Inoltre, si coglieva un espresso riferimento alla grande quantità di munizioni a corredo. [..] Un altro dato di estrema rilevanza è rappresentato proprio dalle dichiarazioni rese sul punto da Vetro il 19 giugno 2026 dinanzi al pubblico ministero. L’imputato, infatti, pru avendo negato di avere maneggiato armi e di averne parlato con alcuno, ha tuttavia ammesso di avere avuto sempre nella propria disponibilità il telefono cellulare su cui era installato lo spyware, confermando altresì di essersi recato presso l’abitazione estiva di Cannatello del suocero, a sui dire per controllare che tutto fosse in ordine. Che il telefono del Vetro, fosse nella disponibilità dello stesso fino a pochi istanti prima la conversazione sulle armi è, peraltro, un dato già documentato provato dalla disamina delle conversazioni telefoniche e dell’utilizzo dei dati fatti dal Vetro fino a pochi istanti prima l’inizio della conversazione. Le dichiarazioni del Vetro, seppure volte a negare l’accaduto, assumono una rilevanza probatoria decisiva perché individuano con certezza nel Vetro, in possesso del cellulare, uno degli interlocutori della conversazione.”

LE ACCUSE. L’ipotesi degli inquirenti è che Vetro, attraverso mazzette e regalie, abbia ottenuto lavori e appalti pubblici che – alla luce dei suoi trascorsi – non avrebbe potuto prendere. All’ipotesi di corruzione, inoltre, è contestata anche l’aggravante dell’aver agevolato Cosa nostra. Due quelli contestati: i lavori urgenti di dragaggio dei fondali del porto di Marinella di Selinunte e la manutenzione straordinaria dei fondali del porto di Donnalucata e ripascimento della spiaggia Spinasanta nel porto di Scicli. Nel primo caso, secondo l’accusa, Teresi avrebbe accettato una tangente di 1.500 euro per “segnalare” la società riconducibile al Vetro (ma intestata al cognato) alla ditta che aveva effettivamente vinto l’appalto per il trasporto in discarica di 400 tonnellate di posidonia. Nel secondo caso, invece, la tangente sarebbe stata di 8mila euro (divisa in due tranche). In cambio dei soldi – è questa l’accusa – Teresi avrebbe favorito la ditta di Vetro non facendo i dovuti controlli. A Carmelo Vetro, inoltre, viene contestata anche la detenzione di armi. Salvatore Vetro, detentore del 10% delle quote della An.Sa, è accusato di un singolo episodio di corruzione relativo ai lavori urgenti ed indifferibili per il dragaggio dei fondali del porto di Marinella di Selinunte. Insieme al fratello maggiore, secondo l’ipotesi dei pm, avrebbe pagato una tangente di 1.500 euro al dirigente Teresi ottenendo così l’affidamento dei lavori di trasporto in discarica di circa 400 tonnellate di posidonia e di sedimenti presenti sulle banchine del porto. Ad Antonio Lombardo, amministratore di diritto della società e cognato di Carmelo Vetro, vengono contestati due episodi: il primo relativo ai lavori urgenti di manutenzione straordinaria dei fondali del porto di Donnalucata e ripascimento della spiaggia di Spinasanta, per i quali insieme al cognato avrebbe pagato una tangente di 8mila euro al dirigente regionale; il secondo, invece, per la procedura per il trasporto a discarica autorizzata della posidonia stoccata temporaneamente nel polo di Castelvetrano. Secondo gli inquirenti, Teresi avrebbe ricevuto 20 mila euro, versata in più tranche di cui la prima di 5 mila euro, e in cambio avrebbe segnalato l’An.Sa all’imprenditore Aveni, titolare dell’impresa che si era aggiudicato l’appalto, per procedere all’affidamento del servizio di trasporto, conferimento in discarica della posidonia e svolgere servizi di monitoraggio ambientale. Anche all’imprenditore Aveni, così come allo stesso dirigente regionale Teresi e al funzionario Mangiapane, viene contestata la corruzione aggravata. Secondo l’accusa, infatti, i due pubblici ufficiali avrebbero ricevuto rispettivamente 30 mila e 10 mila euro. Infine, nella lista compare anche la società An.Sa ambiente riconducibile alla famiglia Vetro.

LA NUOVA MAFIA E LE VECCHIE RADICI: “QUANDO C’ERA DA ANDARE AD AMMAZZARE..”. Gli investigatori che lo monitorano giorno e notte ormai da diverso tempo ne sono convinti. Carmelo Vetro, 40 anni, figlio del defunto capo di Cosa nostra di Favara, incarna la figura del mafioso moderno. Una mente imprenditoriale, una strategia consapevole di invisibilità utile a sottrarsi all’attenzione delle forze dell’ordine. Vetro non ricorre mai, almeno direttamente, ad espliciti metodi intimidatori né per risolvere eventuali contrasti con altri uomini d’onore ma neanche per infiltrarsi nell’economia sana e pubblica. È attento ad evitare inopportune esposizioni e si guarda bene dal frequentare pregiudicati se non strettamente necessario. L’obiettivo è quello di trarre il maggiore profitto possibile dall’appartenenza a Cosa nostra (e alla massoneria) ma senza fare “scrusciu”. Il passaggio ideale di testimone tra padre e figlio fotografa perfettamente i cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni nell’organizzazione criminale: da una mafia “militare” si passa ad una imprenditoriale. Non per questo meno pericolosa, sicuramente più redditizia. E così Carmelo Vetro, dopo aver scontato nove anni di reclusione nell’operazione “Nuova Cupola”, l’inchiesta che ha segnato l’inizio della nuova stagione mafiosa all’indomani della cattura dei superlatitanti, si è reinventato imprenditore di successo. E secondo l’ultima attività investigativa della Direzione distrettuale antimafia di Palermo era arrivato ai più alti livelli della politica e burocrazia regionale. Non a caso, insieme a lui, è stato arrestato Giancarlo Teresi, ex capo del Genio civile di Trapani, e adesso dirigente della Regione. Sotto inchiesta è finito anche il super manager della sanità Salvatore Iacolino, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa proprio per i rapporti “pericolosi” con il favarese. Una nuova mafia – quella di Carmelo Vetro – che si lascia alle spalle tempi e metodi che furono del padre per proiettarsi in una nuova dimensione. Ma se è vero che la figura del rampollo favarese segna un cambio di passo (e strategia) di Cosa nostra è altrettanto vero che le radici in questo mondo sono importanti. Ed è lo stesso Vetro, in una intercettazione dell’agosto 2025, a rivendicare in qualche modo quella che gli investigatori definiscono “stirpe mafiosa”. Il quarantenne viene intercettato con il cognato. Quest’ultimo gli riferisce che qualcuno si “strica” con un altro mafioso e che questo potrebbe in qualche modo “sminuire” il peso dello stesso rampollo. Vetro risponde rivendicando capacità incomparabili: “Perchè sennò veramente uno “cuoce” e gli sale il sangue in testa e andrebbe a rompere il muso.. la differenza sai qual è? Non me lo dimentico e non me lo dimenticherò mai.. loro manco sanno da dove vengono.. ma chi minchia siete? Ma solo io e qualche e mio padre…”. Vetro, secondo quanto emerge dalle intercettazioni, criticherebbe la mera ostentazione dei nuovi mafiosi ricordando un episodio del passato: “Però quando c’è da andare ad ammazzare i cristiani non ci saperu iri.. che avevano… tu..tu..tu..tu (simula il rumore della mitragliatrice) quando hanno finito dice.. pè.. ora.. dice come.. si..tu non hai idea come..”.

“L’HO FATTO ENTRARE IN MASSONERIA..”. Tessera numero 1996 e tessera numero 31962. È il 26 giugno 2012 e la Squadra mobile di Agrigento bussa alla porta di Carmelo Vetro, figlio del boss ergastolano Giuseppe, storico capo di Cosa nostra di Favara, per arrestarlo. Da pochi minuti è scattata l’operazione “Nuova Cupola”, il maxi blitz che ha smantellato i progetti di riorganizzazione della mafia agrigentina all’indomani delle catture dei super-latitanti Giuseppe Falsone e Gerlandino Messina. I poliziotti, dopo aver notificato il mandato di arresto a Vetro, gli perquisiscono la casa e trovano due documenti di interesse investigativo: la tessera numero 1996 e quella numero 31962 della “Gran Loggia d’Italia”, la più grande obbedienza massonica del Paese istituita nel 1910. Per questi fatti Vetro sconterà nove anni di carcere per essere ritenuto uomo d’onore della famiglia mafiosa di Favara. Tornato libero nel 2019, aveva intrapreso l’attività di imprenditore. Teoricamente, visti i precedenti, non poteva ottenere nessun appalto pubblico. Praticamente, così come emerso nell’ultima inchiesta, avrebbe messo le mani – tramite persone “pulite” – su almeno quattro gare. La procura di Palermo ne è certa: il contesto in cui opera il boss favarese non è soltanto mafioso ma anche massone. Proprio quel sistema di relazioni gli avrebbe permesso di “bucare” e condizionare la pubblica amministrazione fino ad arrivare ad interloquire ai più alti livelli. Ed è lo stesso Carmelo Vetro, invero, a parlare di massoneria e politica. Nel suo cellulare è stato installato un trojan che permette agli investigatori di sentire ogni sua parola. È il 14 luglio 2025 e il boss favarese si trova a parlare in un locale di Canicattì con un altro imprenditore agrigentino. I due si lasciano andare a reciproche confidenze e sfoghi personali relativi a rapporti non facili con stretti congiunti. Vetro, in particolare, palesava la sua delusione per un parente che, dopo il suo arresto in “Nuova Cupola”, sarebbe di fatto sparito: “Aveva un pezzo di auto che spingeva per metterla in moto..io gli ho dato l’impresa, l’ho fatto entrare in massoneria, gli ho fatto conoscere la politica..gli ho ceduto il cinquanta per cento della mia società..lui non solo mi ha rinnegato, non solo non mi ha aiutato..”.