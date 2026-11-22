La scuola di polizia penitenziaria di San Pietro Clarenza, in provincia di Catania, sarà intitolata al giudice Paolo Borsellino. Lo ha reso noto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, spiegando che il provvedimento è stato preso dal capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Stefano Carmine De Michele, recependo una deliberazione assunta dalla Commissione per le Ricompense del Corpo di Polizia Penitenziaria.

La proposta di intitolazione era stata formulata dal direttore della scuola, Claudio Mazzeo. “Esprimiamo apprezzamento per questa importante decisione, che rende omaggio alla memoria di un magistrato che ha sacrificato la propria vita per lo Stato, per la giustizia e per la libertà”, ha detto Donato Capece, segretario generale del Sappe. “La Scuola di Polizia Penitenziaria di Roma è già intitolata a Giovanni Falcone, mentre la Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale porta il nome di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana assassinato dalla mafia a Palermo il 6 gennaio 1980, mentre si recava in auto alla messa dell’Epifania. Oggi anche la Scuola di Catania porterà il nome di Paolo Borsellino. Tre grandi uomini, tre straordinarie testimonianze di coraggio, coerenza e fedeltà alle istituzioni”, ha aggiunto, sottolineando che queste intitolazioni sono destinate a rappresentare un riferimento morale e istituzionale per le donne e gli uomini del corpo e per quanti frequentano le scuole per attività formative, aggiornamento professionale e procedure concorsuali.