“Non è in buone condizioni di salute, anni fa ha avuto alcuni episodi ischemici. E comunque non vuole parlare coi magistrati da anni”. Così l’avvocato Salvino Greco, legale del pentito Totuccio Contorno, commenta la tesi dei pm di Caltanissetta secondo ai quali dietro al silenzio del collaboratore di giustizia ci sarebbero state le pressioni dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, morto suicida ieri. Per entrambi l’ufficio inquirente ha chiesto i domiciliari per depistaggio.

“Contorno non sta bene e ha seri problemi familiari. Da tempo sostiene di essere stato spremuto e abbandonato dallo Stato e non vuole parlare con i pm. Quali pressioni? I magistrati li manda a quel paese di suo spontanea volontà”, spiega. Greco non ha ancora letto tutte le carte dell’inchiesta, ma è scettico sui suoi esiti. “Sono migliaia di pagine e l’avviso dell’udienza del Riesame mi è stato notificato il 16 novembre, è impensabile che io possa preparare una memoria in così poco tempo. A naso – conclude – penso che difficilmente questa vicenda andrà a finire da qualche parte”.