Cinquemila euro di multa, attività sospesa e denuncia a piede libero per il titolare. È il bilancio di un controllo dei carabinieri del Nuclei Ispettorato del Lavoro di Agrigento in una casa di riposo per anziani nella Valle del Belice. A finire nei guai un cinquantenne agrigentino, amministratore della società che gestisce la struttura.

Durante l’accertamento i militari dell’Arma hanno riscontrato alcune irregolarità: la mancata sorveglianza sanitaria del personale, l’omessa consegna dei dispositivi di protezione, la mancata formazione dei dipendenti sulle rispettive mansioni e l’omessa esibizione del piano operativo di sicurezza. Al termine dell’ispezione è scattata la sospensione dell’attività, una sanzione di circa 5 mila euro e la denuncia del titolare.