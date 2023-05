Picchia la madre e la rinchiude in una stanza, lei va dalla polizia e lo denuncia 

Chiede ripetutamente i soldi alla madre per comprare droga e sigarette e al rifiuto di quest’ultima la aggredisce chiudendola addirittura a chiave in una stanza. Una brutta storia di violenza e tossicodipendenza che arriva direttamente dalla provincia di Agrigento. Protagonista è un ragazzo di sedici anni, con problemi di droga.

La madre, esasperata, ha trovato il coraggio di andare dalla polizia e denunciarlo. Il ragazzo era fuggito da una comunità dove si trovava per un percorso di recupero. Una volta rientrato in casa è ricominciato l’inferno. Al diniego della donna di fornirgli del denaro è andato in escandescenza con minacce e violenze.