Prende a schiaffi in strada un 60enne che non gli aveva dato i soldi, denunciato 

Aggredisce in strada un sessantenne che si era rifiutato di dargli dei soldi e all’arrivo della polizia si scaglia anche contro gli agenti. È successo lunedì mattina lungo corso Umberto, nel pieno centro di Canicattì.

Un trentacinquenne del posto è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe preso a calci e schiaffi un sessantenne per non avergli consegnato qualche moneta. La vittima ha riportato qualche trauma al volto e dopo un passaggio in ospedale per le cure mediche è stato dimesso.