Primavera Antimafia a Casteltermini, il pm Paolo Guido: “La mafia è in ginocchio”

“Lo Stato con la cattura di Matteo Messina Denaro ha preso il posto della mafia. Oggi Cosa nostra è in ginocchio e lo Stato ha vinto”. A dirlo è il procuratore aggiunto di Palermo, Paolo Guido, ospite questa mattina dell’iniziativa “Primavera Antimafia” a Casteltermini. Il magistrato, che ha coordinato le indagini che hanno portato all’arresto del superlatitante Messina Denaro, si è rivolto ai numerosi studenti presenti alla cerimonia: “Tocca a noi cambiare le sorti di questo Paese con la partecipazione attività della comunità. Se fino ad oggi la mafia è stata miticizzata è accaduto grazie ai nostri comportamenti. Adesso – conclude il pm – è arrivato il momento di dare un bel calcio nel sedere alla mafia.”

L’evento è in corso all’istituto IISS Archimede di Casteltermini. Oltre al procuratore aggiunto Guido è presente anche il procuratore capo di Marsala, Fernando Asaro, in passato alla Dda di Palermo con deleghe sulla mafia agrigentina. All’incontro sono presenti anche rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri: il comandante provinciale, colonnello Vittorio Stingo, il Tenente Colonnello Alessandro Trovato, vicecomandante del XII reggimento Carabinieri Sicilia, che ha illustrato il contributo dei reparti speciali e della linea mobile in supporto all’Arma territoriale, e come rappresentante, appunto, di quest’ultima il Capitano Dario Cocchioni, comandante della Compagnia Carabinieri di Cammarata.