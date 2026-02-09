Quasi la metà dei lavoratori in nero, chiuso panificio a Favara

Tre lavoratori su sette sono risultati completamente in nero oltre ad alcune violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli ispettori del lavoro hanno eseguito un controllo in un panificio di Favara riscontrando criticità.

Nei confronti dell’attività commerciale è scattata la sospensione imprenditoriale per lavoro nero e sanzioni per un importo di 2.500 euro.

Prescrizioni, inoltre, sono state adottate per omessa sorveglianza e omessa formazione/informazioni sui rischi. Sono state elevate ammende per un totale di oltre 5.000 euro, cui si aggiunge la maxi-sanzione per lavoro nero per un importo di 17.500 euro.