Quasi la metà dei lavoratori in nero, chiuso panificio a Favara

Attività sospesa e sanzioni e ammende per un importo complessivo di quasi 25 mila euro

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

Tre lavoratori su sette sono risultati completamente in nero oltre ad alcune violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli ispettori del lavoro hanno eseguito un controllo in un panificio di Favara riscontrando criticità.

Nei confronti dell’attività commerciale è scattata la sospensione imprenditoriale per lavoro nero e sanzioni per un importo di 2.500 euro.

Prescrizioni, inoltre, sono state adottate per omessa sorveglianza e omessa formazione/informazioni sui rischi. Sono state elevate ammende per un totale di oltre 5.000 euro, cui si aggiunge la maxi-sanzione per lavoro nero per un importo di 17.500 euro.

