Discobolo Sciacca insignita dello “Scudo d’Onore d’Argento”della Federazione Italiana Scherma

Riconoscimento riservato alle realtà che si distinguono per l’impegno costante nella promozione e nella diffusione della disciplina

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

L’ASD Discobolo aggiunge un nuovo, prestigioso traguardo alla propria lunga storia sportiva: la Federazione Italiana Scherma ha conferito al sodalizio lo “Scudo d’Onore d’Argento” Onore d’Argento, riconoscimento riservato alle realtà che si distinguono per l’impegno costante nella promozione e nella diffusione della disciplina. La manifestazione si è svolta presso l’Auditorium del Museo dell’Automobile durante la “Festa della Scherma”, nell’ambito della quale sono state consegnate le Onorificenze della FIS. Hanno ritirato il premio la Vice Presidente Ivana Dimino e la Dirigente tecnica Marinella Riggio. 

Da 39 anni l’ASD Discobolo opera con passione, continuità e dedizione, contribuendo alla crescita della scherma in un territorio dove questa disciplina, meno diffusa rispetto ad altre, richiede un lavoro quotidiano di formazione, divulgazione e costruzione di una vera tradizione sportiva.  Stella di Bronzo del CONI, già assegnata alla società: un’onorificenza che testimonia il valore del percorso compiuto e la qualità del lavoro svolto nel tempo, riconosciuto dalle massime istituzioni sportive nazionali. L’ASD Discobolo accoglie con orgoglio questo ulteriore attestato, che premia l’impegno di dirigenti, tecnici, atleti e famiglie, e rinnova la propria missione: continuare a far crescere la scherma e i suoi valori, offrendo ai giovani un ambiente educativo, formativo e sportivo di alto livello.

Grandangolo Settimanale N. 5/2026
