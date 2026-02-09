Sorpresi a rubare rame da una cabine Enel, due arresti

La Polizia di Stato ha rafforzato in tutto il territorio catanese i servizi di controllo per prevenire e contrastare il fenomeno dei furti di cavi di rame. Numerose sono le segnalazioni che nell’ultimo periodo sono giunte al numero unico di emergenza da parte di cittadini e di personale tecnico dell’ente di distribuzione dell’energia elettrica che sempre più frequentemente sta rilevando il danneggiamento di cabine e la mancanza di cavi al loro interno in vari punti della città.

Già nelle ultime settimane, i poliziotti della Questura di Catania hanno bloccato diversi ladri che, in differenti zone della città, sono stati sorpresi in azione per rubare l’oro rosso da rivendere sul mercato nero al fine di ottenere guadagni illeciti.

L’ultima di tali attività è stata posta in essere dai poliziotti della Squadra Mobile di Catania, che nel corso di uno specifico servizio, hanno arrestato due uomini catanesi, un 53enne e un 33enne, colti nella flagranza del reato di furto di cavi di rame da una cabina dell’Enel, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, nel corso di un pattugliamento notturno, i poliziotti hanno notato un’autovettura sospetta, con a bordo i due soggetti. L’auto, dopo aver effettuato alcuni giri nel quartiere San Cristoforo, nei pressi di una cabina elettrica, si è poi fermata in prossimità di un altro impianto Enel, ubicato nel quartiere Librino.

Gli agenti hanno, quindi, monitorato i movimenti dei due individui sospetti, i quali, dopo aver forzato la porta della cabina, sono entrati all’interno, fuoriuscendo successivamente con diversi cavi appena sottratti, caricandoli in macchina, per poi ripartire. A quel punto, i poliziotti hanno inseguito il veicolo, che è stato bloccato lungo viale Moncada, e hanno arrestato i due ladri, recuperando tutta la refurtiva e sequestrando gli arnesi utilizzati per la commissione del furto.