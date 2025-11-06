Siracusa

Appalti truccati, manager indagato si autosospende da Asp di Siracusa

Alessandro Maria Caltagirone ha inviato la nota di autosospensione al presidente della Regione Siciliana e all'assessorato regionale della Salute

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Maria Caltagirone in una nota inviata al presidente della Regione Siciliana e all’assessorato regionale della Salute, scrive: “Avendo avuto conoscenza del procedimento penale promosso, tra gli altri, anche a carico del sottoscritto, al fine di assicurare la trasparenza ed il corretto andamento dell’ufficio e delle funzioni connesse all’incarico di direttore generale dell’Asp di Siracusa conferitomi, e pur considerata la mia estraneità ai fatti contestati e l’assoluta legittimità e liceità del mio operato nell’esercizio delle mie funzioni dirigenziali, per ogni effetto di legge e di contratto comunico l’immediata autosospensione dalle funzioni e dalla retribuzione di direttore generale dell’Asp di Siracusa a tempo indeterminato, comunque entro e nel rispetto dei limiti e dei termini di cui all’art. 20 L.R. 5/2009, a tutela del buon andamento dell’Ufficio e delle Funzioni connesse all’incarico direttivo nonché della trasparenza ed efficienza della Pubblica Amministrazione”.

